3J’s passen songtekst aan na klachten Ajax-fans

In de nieuwe single van het Volendamse trio, Mensen, is er een opvallende aanpassing gedaan. Zo was er eerst te horen ’een Antilliaan met een shirt van Feyenoord aan’, maar dat is inmiddels veranderd naar ’een Antilliaan met een shirt van Nederland aan’. Wat blijkt? Ajax-fans zouden de verwijzing naar de Rotterdamse club niet kunnen waarderen.