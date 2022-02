Management beraadt zich over samenwerking Lil Kleine: ’Wij keuren iedere vorm van fysiek geweld af’

„Namam is erg geschrokken van wat zich heeft voorgedaan tussen Jorik Scholten en Jaimie Vaes, die wij momenteel allebei vertegenwoordigen. We zijn een managementbureau van bekende artiesten, talenten en influencers en wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij hechten eraan dat zij die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nemen. Wij keuren iedere vorm van fysiek geweld af en tolereren niet dat onze artiesten zich misdragen”, schrijft Naman in een verklaring.

Namam stelt dat ze ’er niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden’ zijn. „Wij doen ons uiterste best om iedereen die betrokken is in deze situatie zo goed mogelijk te begeleiden.”

Uit het statement blijkt dat er wordt getwijfeld aan een toekomst met Lil Kleine. „Op dit moment zijn wij ons aan het bezinnen over het voortzetten van onze samenwerking met Jorik Scholten. Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen. Dat raakt aan het privéleven van Jorik Scholten.”

Lil Kleine werd zondagavond aangehouden na een melding van mishandeling. De politie heeft niet bevestigd dat het om hem gaat maar volgens ingewijden is dat wel zo. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld. De rapper wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet beslissen of de 27-jarige Amsterdammer langer vast blijft zitten.