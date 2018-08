Roxeanne Hazes wil over paar jaar tweede kind

De dochter van wijlen André Hazes beantwoordde een boel vragen van fans op InstaStories. Roxeanne laat weten dat zij en haar verloofde Erik Zwennes ondanks de korte nachten nog op een roze wolk zitten. Ook legt ze uit hoe zij aan de naam Fender zijn gekomen. „Toen we langs de naam Fender kwamen, keken we elkaar aan en wisten we dat dit de naam moest zijn”, aldus Roxeanne.

Daarnaast reageert Roxeanne openhartig op de vraag of ze veel is aangekomen tijdens haar zwangerschap. „25 kilo, ellende”, waaraan ze toevoegt: „Wel inmiddels al 12 kilo kwijt aan vruchtwater, baby, etc.” Ze schuwt niet om gevat te reageren op de vele vragen van haar fans, zo blijkt uit het antwoord op de simpele vraag hoe oud ze is. „25, voel me 80 nu”, luidt de reactie.

Sinds eind 2016 is Roxeanne samen met Erik. Vorig jaar maart vroeg hij haar ten huwelijk en op 10 juli mocht het stel hun zoontje verwelkomen.