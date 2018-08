BN’ers vermaken zich bij Canal Parade

„Happy Pride y’all”, schrijft Claudia de Breij op Instagram. Ook Victor Brand wenst zijn volgers een gezellige dag. „Love is love!”, schrijft hij bij een foto van een regenbooghartje. Leco van Zadelhoff viert het feest samen met onder meer Fred van Leer in Amsterdam, blijkt uit een foto van Leco. Ook Antje Monteiro is van de partij, zij vaart mee op de regenboogboot. Patrick Martens, Soy Kroon en Holly Mae Brood staan te dansen op de GTST-boot. De soapies strijden voor homoacceptatie, want volgens hen leiden scènes met LHBTI’ers in de serie nog te vaak tot commotie en boze reacties op Twitter.

Sanne Vogel is tijdens Pride Amsterdam extra trots op haar stad. „Eigenlijk vind ik het de mooiste dag van het jaar. Dat het gevierd wordt dat we in een land wonen waar je mag zijn wie je bent, dat je mag liefhebben van wie je houdt, wat helaas in vele landen nog lang niet zo is”, schrijft ze op Instagram. Ook Barry Atsma is trots op „mijn kleine platte landje waar we vieren dat je kan zijn wie je wil zijn en kan houden van wie je wil.”

Regenboogpak

Kees Tol toont zijn outfit aan al zijn volgers. Op de foto is te zien hij een regenboogvlag op zijn broek en been heeft geschilderd. Ook Loiza Lamers heeft een speciaal setje uit de kast getrokken. De eerste transgender winnares van Hollands Next Topmodel poseert in een zilveren glitterjurkje. 3FM-dj Frank van der Lende heeft een regenboogpak aangetrokken en vaart mee op de BNNVARA-boot.

De tachtig deelnemende boten aan de Canal Parade vertrokken vanaf het Oosterdok. Behalve langs de kade zijn er ook veel bekende Nederlanders op het water. Zo varen onder meer zangeres Carolina Dijkhuizen, minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken), minister Ingrid van Engelshoven (OCW), zangeres Eleni Foureira en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam mee.