Een van de elf aanklachten tegen Harvey Weinstein geseponeerd

Volgens het juridische team zouden de drie aanklachten allen verjaard zijn maar daarmee stemde de rechter niet in. De openbaar aanklagers mogen de geseponeerde aanklacht wel opnieuw indienen, meldt The Associated Press.

Weinstein staat terecht voor het aanranden en verkrachten van vijf verschillende vrouwen in de periode tussen 2004 en 2013. Hij pleit onschuldig te zijn en meent dat er altijd sprake was van wederzijdse instemming, waardoor het dus ’gewone’ seks hebben zou zijn geweest.

De gevallen Hollywood-producer werd vorige week vanuit de gevangenis in New York, waar hij een celstraf uitzit van 23 jaar vanwege vergelijkbare vergrijpen, naar Los Angeles gevlogen om daar terecht te staan voor wat hij daar zou hebben gedaan. Zijn advocaten probeerden dat te voorkomen door het op Weinsteins slechte gezondheid te gooien. Na de rechtszaak wordt hij weer overgebracht naar New York.

Mocht Weinstein schuldig worden bevonden, dan hangt hem een maximale celstraf van 140 jaar boven het hoofd.