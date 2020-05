Jet van Nieuwkerk varieert graag op klassieke thema’s. Ⓒ FOTO NET5

Jet van Nieuwkerk (31) neemt de pollepel over van Roberta Pagnier in Wat eten we?. In haar dagelijkse programma wil ze laten zien hoe leuk koken is en hoe je snel en makkelijk een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten.