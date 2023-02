K3-zangeres Hanne terug van zwangerschapsverlof

„Terug K3”, staat bij een selfie van Verbruggen met haar collega-zangeressen Marthe De Pillecyn en Julia Boschman. „Veel succes met de repetities!”

Verbruggen stopte eind oktober tijdelijk met K3. Enkele weken later beviel ze van een zoontje. In de tussentijd werd Verbruggen vervangen door de Nederlandse Diede van den Heuvel. Het was de eerste keer in de geschiedenis van K3 dat een zangeres tijdelijk optrad als invalster. Tijdens eerdere zwangerschappen binnen de meidengroep werd er helemaal niet meer opgetreden.