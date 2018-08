Eind aan trieste breuk: ’Meghan gaat vader THOMAS weer zien!’

Thomas zelf en zijn dochter Samantha deden al een paar maal een oproep in de media: Meghan moest snel contact opnemen met haar vader, anders zou het wellicht te laat zien. Volgens Meghans halfzus zou Thomas zelfs letterlijk bijna sterven van verdriet.

Of de smeekbedes nu doorgekomen zijn bij het zwijgende Britse koninklijk huis of dat Meghan - die zaterdag jarig was - toch al plannen had; zij zal nu eindelijk op haar solotrip naar Amerika haar vader gaan opzoeken. Dat zou in het diepste geheim moeten gebeuren, maar vrienden van Meghan laten het al doorschemeren. Kennissen van Thomas weten zelfs dat hij in elk geval twee datums vrijhoudt aan het eind van deze maand.

Herstel van familievete

Het zal dan de eerste keer zijn dat de hertogin van Sussex haar vader weer ziet, nadat zij op 19 mei dit jaar zo spraakmakend in het huwelijk trad met prins Harry. Al even geruchtmakend waren de acties van haar vader daaraan vooraf, die zich liet betalen om te poseren voor paparazzifoto’s. De onthulling daarvan zou hem zoveel stress opgeleverd hebben, dat hij hartproblemen kreeg en daardoor zijn dochter niet kon weggeven op haar grote dag.

Maar nu kan hij zijn geplaagde hart ophalen aan de aanwezigheid van zijn zo gemiste dochter, die er volgens vrienden helemaal klaar voor is haar vader binnen drie weken weer in haar armen te sluiten. Het zou een eerste stap zijn, zeggen de vrienden, in het herstel van de langslepende familievete. En dat wordt hoog tijd gezien zijn afbrokkelende gezondheid, meent Thomas Markle, die ondanks zijn eerdere uitspraken klaar te zijn met Meghan en de koninklijke familie zijn vreugde over de reünie niet kan verbergen.