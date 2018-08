Rossana Kluivert vergeet eigen leed bij zien van verbrand hondje

„Ik dacht dat ik niet lekker was, maar jongejongejonge. Dit is echt heel zielig”, vertelt ze in een video op haar Instagramaccount. De vrouw van Patrick Kluivert kreeg in mei de heftige diagnose borstkanker, juist toen ze bijna vijf jaar ’schoon’ kon worden verklaard van lymfeklierkanker. Tv-opnames voor TLC over haar nieuwe project, de hondenopvang Dog Rescue Centre op Curaçao, moesten uitgesteld worden, maar Rossana bleef zich waar het maar kon, inzetten voor de opvang. En wat ze daar zondag ziet, doet haar huiveren. „Alles is helemaal verbrand”, constateert ze, terwijl het beestje zich zonder protesteren laat onderzoeken.

„O, oh, oh, doodsbang.” Omdat het midden in de nacht is, kan ze geen dierenarts bellen voor het hondje. Toch doet ze het hondje een belofte: „Het komt goed, het komt allemaal goed. Dit fiksen we. En we noemen je...naar mijn lievelingsijsje, Mochhi.”

Rossana Kluivert belooft dat het hondje binnen een paar dagen beter is Ⓒ Instagram

In het bijschrift bij de video laat Rossana weten dat de viervoeter op straat werd gevonden, ’gewond, bang en verdrietig’ en belooft ze dat zij hun best zullen doen het beestje beter te maken, binnen een paar dagen. „We zijn precies de perfecte familie om bij te herstellen op dit moment”, voegt ze er ietwat ironisch aan toe. Ook laat ze weten een thuis te zoeken voor Mochhi.

Voor Mochhi wordt een nieuw huis gezocht Ⓒ Instagram