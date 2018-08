John Legend voelt aardbeving Lombok op Bali

Het model gaf een live-verslag van de gebeurtenissen via meerdere tweets, waarin ze liet weten bang te zijn voor dat wat er gaande was. „Bali trilt, dit was het dan”, schrijft ze, om daar mede te delen dat het weer even rustiger werd. Niet lang daarna volgden er weer een aantal bevingen, waarover Teigen twittert: „Ik probeer rustig te blijven, maar jeetje...oh nee, daar komt er nog een. Lieve Heer, houd hier alsjeblieft mee op.”

Een paar uur later laat de vrouw van John Legend weten ’dat er inmiddels 8 naschokken zijn geweest’. De familie is veilig, schrijft ze. „Ik denk aan iedereen om ons heen, speciaal aan de mensen op Lombok.”