Pogues-bassist Darryl Hunt (72) overleden

„We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe bedroefd we zijn”, schrijven The Pogues. Een doodsoorzaak is niet gedeeld.

Hunt voegde zich in 1986, vier jaar na de oprichting, bij de band. De muzikant bleef tot de groep in 1996 uit elkaar ging. In 2001 kwamen The Pogues weer bij elkaar en ook Hunt keerde terug. In 2014 stopte de band weer.

Films

De bassist schreef ook nummers voor The Pogues. Zijn lied Love You Till The End was te horen in films als Mystery, Alaska en P.S. I Love You.

De band bracht in totaal zeven studioalbums uit. In Nederland scoorden The Pogues met Fairytale Of New York (1987) en Fiesta (1988) de grootste hits.