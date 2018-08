’Meghan heeft de grootste rol uit haar carrière te pakken’

„Meghan wilde graag beroemd worden, ze heeft alles wat ze wil, maar ik denk ook ’wees voorzichtig met wat je wenst voor jezelf’, want soms is niets wat het lijkt”, waarschuwt Burrell in een interview met Yahoo. „Meghan is toegetreden tot de grootse soap ter wereld en heeft de grootste rol uit haar acteercarrière te pakken.”

„Diana ontdekte dat al op jonge leeftijd. Prinses zijn betekent vandaag de dag dat je je anonimiteit verliest, je vrijheid verliest. Dat is een enorme opgave voor elke vrouw in onze huidige maatschappij. ” Hij vreest dan ook dat Meghan het moeilijk zal hebben om op de juiste manier om te gaan met alle aandacht die ze krijgt, omdat haar leven vanaf nu onder de loep ligt.

De voormalig butler verwacht dat Meghan snel zwanger zal zijn. „Binnen het eerste jaar van hun huwelijk is Meghan denk ik in verwachting. De tijd begint te dringen en Harry wil heel graag een gezin. Ze zullen moeten opschieten. Twee kinderen zijn genoeg voor Harry.”

"’Thomas is verloren’"

Ook Thomas Markle blijft niet onbesproken. Paul denkt namelijk dat het koningshuis niets heeft geleerd van de tragedie die Diana is overkomen. Volgens hem blijkt dat uit de manier waarop er met Thomas om wordt gegaan.

„Er is geen protocol voor mensen zoals Thomas Markle, of andere familieleden. Ze proberen Meghan te beschermen, maar hoe zit het met alle andere mensen uit haar leven vóór Harry? Zij zijn ook deels lid geworden van de koninklijke familie maar hebben geen enkele houvast. Ze moeten hier echter beter over nadenken, het is een probleem.”

„Die arme Thomas heeft geen idee hoe hij zich moet gedragen, hij is verloren. Als hij slim is, houdt hij zich stil en probeert hij zijn dochter te benaderen. Iemand moet hier wat aan doen, voordat het helemaal uit de hand loopt. Gelukkig kan Meghan’s moeder er beter mee omgaan.”