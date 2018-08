Franse topkok Joël Robuchon (73) overleden

De dood van Robuchon is vooral in Parijs, waar hij in 1974 als chef begon, als een bom ingeslagen. Alain Passard, Frankrijks huidige beste chef, zei dat met diens overlijden de Franse keuken ‘zijn mooiste handen’ heeft verloren.

Joël Robuchon grossierde in Michelin-sterren. Met zijn Atelier-concept had hij over de hele wereld veertien restaurants met een recordaantal van 32 sterren. In 1987 werd hij door de culinaire gids Gault&Millau tot ‘Chef van het Jaar’ verkozen en drie jaar later viel hem de eer als ‘Chef van de Eeuw’ ten deel.

Robuchon onderscheidde zich in de Nouvelle Cuisine door eenvoud op het bord te propageren. Met het gebruik van eersteklas- en pure ingrediënten wilde hij vooral voorkomen dat zijn gasten zouden worden afgeleid door allerlei liflafjes, gelletjes en overbodige sauzen. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit.

De Franse topkok staat al sinds 1995 jaar niet meer achter het fornuis, maar richtte zich de afgelopen twintig jaar vooral op het ondernemerschap van een succesvolle internationale restaurantketen op het hoogste niveau. Twee jaar geleden opende hij nog restaurants in Shanghai, Montreal, New York, Miami en Genève. In die laatste stad overleed hij gisteren.

Robuchon trad regelmatig op als tv-kok en schreef negentien kookboeken, waaronder La Cuisine de Joël Robuchon en Le Grand Larousse Gastronomique. Als chef heeft hij een hele generatie veelbelovende meesterkoks opgeleid. De Britse chef Gordon Ramsay en diens naar New York uitgeweken collega Eric Ripert waren onder meer zijn leerlingen.