Niels Geusebroek opgeschrikt door aardbeving

„Het voelde heftig”, vertelde Niels in het radioprogramma Gijs 2.0 van Gijs Staverman.„Kennelijk waren er al eerder meerdere geweest, maar die heb ik niet echt gevoeld. Die van gister was echt overduidelijk.”

Niels zat op dat moment buiten en dacht eerst nog dat er plotseling storm opstak. „We voelden opeens alles schudden. Ik ben toen naar binnen gesneld en heb de kinderen uit bed gehaald. Het zwembad was intussen net een golfslagbad geworden.”

Sensationeel

Volgens Niels, die enkele maanden in Indonesië is voor een sabbatical, was het een ’sensationele ervaring’. Op Bali zijn de gevolgen volgens hem meegevallen. Er is nauwelijks schade en de plaatselijke bevolking lijkt zich niet druk te maken. „Alleen de toeristen zijn in rep en roer.”

De aardbeving had een kracht van 7.0. Zeker 91 mensen kwamen om het leven. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink oploopt.