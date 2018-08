’Meghan liegt over ontmoeting vader’

Zowel Meghan als andere leden van de koninklijke familie hebben geen toenadering gezocht tot Thomas Markle, zo beweert halfzus Samantha in The Sun. „Ik praat iedere dag met hem hem. Het is erg triest, maar waar: er is geen sprake van contact tussen mijn vader en de royals. Er is dus ook geen ontmoeting gepland, het is allemaal een pr-stunt.”

Wat haar betreft mogen de geruchten over hoe hard Meghan haar best zou doen, dan ook direct stoppen. „Ze doet namelijk helemaal niets. Het is een vreselijke tijd voor mijn vader en het doet me pijn om te zien dat mijn zus hem blijft negeren.”

Samantha geeft aan dat ze nooit eerder heeft meegemaakt dat iemand zo hard is. „Ik begrijp niet dat mensen erin trappen dat ze ook maar een beetje om haar medemens geeft. Als dat zo zou zijn, deed ze wel haar best om de problemen op te lossen en de vrede te bewaren. In plaats daarvan heeft ze zich tegen haar familie gekeerd. Dat kun je simpelweg niet mooier maken dan het is.”