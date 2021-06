Star Trek-actrice Joanne Linville (93) overleden

Alhoewel Linville maar in één aflevering van Star Trek te zien was, zullen veel fans haar herinneren. Ze speelde in episode The Enterprise Incident uit 1968 de Romulaanse commandant met wie Spock een beginnende romance had, tot Leonard Nimoy's personage daar geen zuivere bedoelingen mee bleek te hebben.

De actrice speelde de hoofdrol in The Twilight Zone-aflevering The Passersby uit 1961 en had een flink aantal gastrollen op haar cv staan in series als Bonanza, Hawaii Five-0, Columbo, Kojak, Charlie’s Angels, CHiPs, Dynasty en L.A. Law.