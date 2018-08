Beyoncé: ’Mijn voorouder was een slavenhouder’

„Ik heb onlangs onderzoek gedaan naar mijn stamboom en ik kwam erachter dat een van mijn voorouders een slavenhouder was die verliefd werd op een slaaf en daar ook mee trouwde”, vertelt ze. „Het heeft best een tijd geduurd voordat ik dit kon verwerken. Ik vroeg me af wat het betekende en probeerde het in perspectief te plaatsen.”

Uiteindelijk kwam Beyoncé tot de conclusie dat ’God haar daarom zegende met een tweeling’. „Zowel mannelijke als vrouwelijke energie kunnen nu voor de eerste keer in onze bloedlijn in harmonie naast elkaar bestaan. Ik bid dat ik het voor elkaar krijg om de vloek in mijn familie te doorbreken, zodat mijn kinderen een minder gecompliceerd leven krijgen.”

Ze geeft aan dat haar familie generatie op generatie te maken heeft gehad met problematische relaties, machtsmisbruik en wantrouwen. „Het was pas toen ik me dat realiseerde, dat ik ook in staat was om de problemen in mijn eigen relatie op te lossen”, doelende op de geruchten dat haar man Jay Z is vreemdgegaan. Ze omschrijft hem als ’een soldaat die haar altijd goed heeft gesteund’ sinds de geboorte van hun tweeling.