LIVIA SCHOEMACHER (10) nieuwe DOUTZEN?

Multitalent Livia (10) is van alle markten thuis en ambieert naast het modellenwerk een carrière als actrice. Ⓒ Beppie Veldhuizen

Ze is pas 10 jaar jong, maar kenners lijken het zeker te weten: LIVIA SCHOEMACHER, de dochter van cosmetisch arts ROBERT SCHOEMACHER en zijn vrouw CLAUDIA gaat een grote toekomst als model tegemoet. „Nadat we foto’s naar een modellenbureau hadden opgestuurd, kreeg ze in no time opdrachten”, vertelt haar vader trots.