Ethan Hawke depressief na scheiding

Ethan Hawke Ⓒ Hollandse Hoogte

In een interview met GQ Magazine heeft Ethan Hawke bekend dat zijn huwelijk met Uma Thurman misliep nadat hij in 2001 een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol in Training Day. „Het had het begin van iets moois kunnen zijn, want het was toen het hoogtepunt van mijn loopbaan, maar ik ging scheiden en raakte depressief”, aldus Ethan. Uiteindelijk gingen Uma en hij in 2005 uit elkaar.