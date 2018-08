Temptation-Tim gaat flirtcursus geven

In het Belgische magazine Story vertelt Tim dat hij de vrouwen voor het uitkiezen heeft. „Door mijn deelname komen meisjes spontaan naar mij toe. Ik vraag mij wel af of die oprecht geïnteresseerd zijn, of omdat ik op tv ben geweest.”

Hoewel Tim zowel in Temptation als in het dagelijkse leven weinig doet om de vrouwen voor zich te winnen, – Cherish was ten slotte de verleidster die alles op alles zette om zijn relatie om zeep te helpen en ook nu komen de vrouwen naar eigen zeggen aanwaaien – gaat hij workshops geven om mensen te leren flirten.

Hij is samen met seksuologe Kaat Bollen te boeken voor de interactieve cursus. „We hebben er samen al één gegeven, op vraag van een studentenclub. Daar is zoveel volk op afgekomen dat we een vervolg aan dat succes willen breien.”