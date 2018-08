Meghan slaat uitnodiging Emmy Awards af

Meghan zou de uitnodiging beleefd hebben afgewezen. De voormalige Suits-actrice heeft een streep onder haar acteercarrière gezet en richt zich nu op haar nieuwe leven als lid van de Britse koninklijke familie. De organisatie had volgens The Sun gehoopt dat het stel op de uitreiking zou afkomen, zodat Meghan nog een keer haar showbizzvrienden kon zien.

In aanloop naar de bekendmaking van de nominaties werd de naam van Meghan diverse malen genoemd als kanshebber in de categorie beste bijrol in een dramaserie voor haar rol als Rachel Zane in haar laatste seizoen van Suits. Dat ging echter niet door. De hertogin van Sussex werd wel genomineerd voor een Teen Choice Award in de categorie stijlicoon.

De Emmy Awards worden op 17 september uitgereikt in Los Angeles.