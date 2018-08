’Jennifer Garner gered van kajakdrama’

Een shipping lane is te vergelijken met een snelweg op zee. Het zijn dan ook voornamelijk de grote schepen die gebruik maken van deze vaarweg. Gelukkig voor Jennifer en haar dochter werden de twee al snel gered door een medewerker van het bedrijf dat de kajakken verhuurde. Haar dochter vond het overigens allemaal wel prima en genoot met volle teugen van het avontuur. Zo meldt Bang Showbiz.

„Samen met oudste dochter op pad”, schrijft Garner op Instagram bij een foto van de twee in een kajak. „Zijn we verdwaald? Ja. Hebben we ontzettend hard geroeid en zijn we terecht gekomen op de shipping lane? Ik vrees van wel. Moesten we gered worden? Jep.”

Op haar Instagram Stories plaatste de actrice ook nog een foto van haarzelf en de grote redder in nood, Mattias.

Ⓒ Instagram Stories