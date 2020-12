Ellen DeGeneres herstelt goed van coronavirus

„Hai allemaal, ik wil via deze weg iedereen ontzettend bedanken voor alle lieve boodschappen die ik heb gekregen. Ik waardeer dat heel erg en voel me gelukkig ook weer goed, eigenlijk 100%. Het enige dat je niet verteld wordt wanneer je positief getest wordt, is dat je enorme rugpijn krijgt. Ik heb het nagevraagd bij een paar mensen die ook corona hadden en ook zij kregen last van hun rug. Wie had dat kunnen weten? Nou ja, dan weten jullie het nu in elk geval”, aldus Ellen, die thuis met haar vrouw Portia DeRossi en hun honden in zelfisolatie zit.

De opnames van Ellens dagelijkse talkshow zijn vooralsnog uitgesteld tot januari 2021.