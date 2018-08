Veronica Inside trapt aanstaande vrijdag af

Sportjournalist Valentijn Driessen, van de Telegraaf, is deze eerste aflevering te gast. Samen blikken ze vooruit op de eerste ronde in de Eredivisie en bespreken alle transfers. Maar ook over zaken buiten het voetbal geven de mannen hun ongezouten mening.

In maart van dit jaar kondigden Wilfred, Johan en René hun eigen transfer van RTL naar Veronica aan, waar zij een contract hebben getekend voor vier jaar. In de vertrouwde opstelling bespreken Wilfred, Johan, René en wisselende gasten (zoals Hans Kraay jr, Jan Boskamp, Bas Nijhuis en Herman Brusselmans) het komende seizoen alle ontwikkelingen op de (inter)nationale voetbalvelden.

Veronica Inside is vanaf 10 augustus elke maandag en vrijdag om 20.30 uur te zien, natuurlijk bij Veronica.