TVOH: Chantal heeft wat uit te leggen thuis

Refael heeft de absolute wow-factor. Ⓒ foto RTL

Wat is er toch eigenlijk veel talent in ons kikkerlandje. De ene na de andere auditie wordt er doorheen gejaagd in The voice of Holland, er komt geen einde aan de hoeveelheid kandidaten. Voor de kijker is het al een hele zit van acht tot tien op de vrijdag, maar wij krijgen het over een aantal weken uitgesmeerd. Voor coaches Ali B, Waylon, Anouk, Jan en presentatoren Martijn Krabbé en Chantal Janzen moeten het lange, lange dagen zijn gezien het feit dat ze – zoals gebruikelijk bij de blind auditions – al vijf afleveringen dezelfde outfit aanhebben. Die hebben het allemaal in een zit moeten verstouwen. En er komen zelfs nog meer blind auditions aan! Respect!