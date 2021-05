Obama's verdrietig om overlijden familiehond

„Onze familie heeft vandaag een ware vriend en loyale metgezel verloren. Hij kon hard blaffen, maar beet nooit. Hij hield ervan om in de zomer in het zwembad te springen en was fantastisch met kinderen”, schrijft Barack op sociale media. „We zullen hem vreselijk missen.”

De hond, een Portugese waterhond, was een cadeau van Senator Ted Kennedy. Barack had zijn dochters namelijk beloofd dat ze een hond zouden krijgen als hij de presidentsverkiezingen zou winnen. Bo is op twaalfjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Naast Bo, heeft het gezin nog een viervoeter: Sunny. Beide honden waren regelmatig aanwezig bij evenementen in het Witte Huis.