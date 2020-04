Recensie ’Overcome’: Hiphop met een Warme hartslag

In de hiphopwereld, zowel hier als in het buitenland, zijn het de laatste jaren de exotische dancehall-achtige stijlen die domineren, zijn het échte popbeats waar op gerijmd wordt. Gelukkig zijn er uitzonderingen en een daarvan luistert naar de naam Will Michiels. Deze zichzelf TheColorGrey noemende Vlaamse rapper laat zelfs nog gitaren gieren op zijn tweede album Overcome, terwijl ook R&B en soul ouderwetse hoofdrollen vertolken.