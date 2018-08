Chantal Janzen maakt gehakt van columnist die Jinek afzeek

De blonde tv-presentatrice, zelf in maart bevallen van een zoontje, heeft een variant geschreven op het nummer Limburg van Rowwen Hèze. „Tis een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland over Ruud Maas van De Limburger lult.” En daar laat Chantal het niet bij. „Nu zul je denken: ’Wat een ruktekst, het past niet, is dom, kinderachtig en heel raar’. Maar weet je wat: Dat is de column van Ruud Maas in De Limburger ook.”

Maas schreef in zijn column dat Eva Jinek beter al eerder met zwangerschapsverlof had kunnen gaan. „Ze zat onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zit. (...) Haar, begrijpelijke, gezucht rond haar zwangerschap leidde af van het geweldige talent dat Jinek is.” Het stukje kwam hem op veel kritiek te staan en nu heeft Chantal Janzen ook haar aandeel geleverd.

Hoofdredacteur van De Limburger, Roy op het Veld, laat weten niet op de ontstane commotie te willen reageren. „Het is een storm in een glas water.”

