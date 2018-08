Angelina Jolie en Brad na twee jaar NOG geen stap verder met scheiding

„Ze zijn zo druk in de weer met het regelen van het ouderlijk gezag dat ze het nog niet eens over de financiën hebben gehad”, klapt de bron uit de school tegenover E! News. Volgens de ingewijde is de financiële afwikkeling van een scheiding doorgaans de eerste stap die wordt genomen. „Voorlopig komt er ook nog geen regeling of oplossing. Ze zitten in een impasse omdat de focus ligt op het gezag, er is nog niets anders besproken.”

Zowel Brad als Angelina zou graag een regeling willen, maar ze worden het maar niet eens over de opvoeding van hun zes kinderen. De twee hadden een voorlopige regeling getroffen, maar daar wilde Angelina deze zomer van afwijken vanwege filmopnamen. Daar stak Brad een stokje voor. „Hij vindt het geen probleem als Angelina de kinderen meeneemt, maar ze kan niet maandenlang met de kinderen weg.”

Een rechter oordeelde dat het niet goed is voor het zestal als ze geen band meer zouden hebben met hun vader. De rechter noemde een ’gezonde en sterke band met hun vader én moeder van cruciaal belang voor alle kinderen’. De insider: „Brad heeft deze zomer tijd doorgebracht met de kinderen, maar zou ze graag vaker zien. Hij geniet echt van de tijd samen.”