’Demi Lovato wil weg uit afkickkliniek’

„Dat is misschien wat extreem gedacht van haar”, aldus een bron aan Radar Online. „Om haar familie en vrienden tevreden te stellen, gaat ze er toch mee door, maar eigenlijk denkt ze dat ze het zelf wel kan.”

In welke kliniek Demi momenteel zit, is niet bekend. De ster zou alle hulp krijgen die ze nu nodig heeft. „Demi kampt met zowel een drank-en drugsverslaving, met daarbij mentale problemen en een eetstoornis. Daar is ze altijd eerlijk over geweest”, meldt de bron.