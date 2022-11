Khloé Kardashian: ’Mijn leven is net een horrorfilm’

„Ik hou niet van spannende dingen in mijn leven nu”, vertelt Kardashian. „Ik kijk ook geen horrorfilms. Mijn eigen leven is al een horrorfilm.”

Khloé en Tristan gingen in december vorig jaar uit elkaar, nadat zij erachter kwam dat hij een kind bij een andere vrouw had verwekt. Afgelopen zomer meldde de realityster dat in november een tweede kind van haar en Tristan was verwekt, bij een draagmoeder. Hun zoontje werd in augustus geboren. De naam van het jongetje is nog altijd niet bekendgemaakt.

Kardashian en Thompson kregen in 2018 samen dochter True. Kort voor de geboorte bleek dat Thompson ook toen ontrouw was geweest.