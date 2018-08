Sterren eisen actie van Ivanka Trump

„Beste Ivanka, jij volgt mij op sociale media. Je hebt gezegd dat het scheiden van families een dieptepunt voor jou was. Het echte dieptepunt is voor de families. Je sprak in de verleden tijd, maar de crisis is nog steeds gaande. Er zijn nu 57 kinderen die nog niet herenigd zijn met hun families. Een kind is zelfs overleden na de scheiding van zijn gezin”, luidt het bericht.

„Ongeveer vierhonderd ouders zijn gedeporteerd zonder hun kinderen. Er zijn meerdere gevallen van seksueel en fysiek misbruik gemeld terwijl de kinderen in detentie zitten. Er zijn gevaarlijke medicijnen aan hen verstrekt zonder hun ouders eerst te raadplegen. Deze misstanden hebben plaats gevonden onder leiding van jouw vader en de minister van Binnenlandse Veiligheid Nielsen. Maak een einde aan deze racistische en inhumane handelingen! We eisen dat je je hard maakt voor het ontslag van minister Nielsen.”

Onder andere actrice Amy Schumer, comédienne Chelsea Handler en model Alexa Chung hebben de boodschap op hun Instagram geplaatst. Er is vooralsnog geen reactie van Ivanka gekomen.