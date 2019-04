FC Afkicken krijgt kans bij FOX Sports

„Door de samenwerking met FOX Sports voelt het alsof we ons stadion voor het nieuwe seizoen met een factor tien hebben uitgebreid”, zegt presentator Neal Petersen van FC Afkicken. „Het geeft ons de kans om een breder publiek digitaal uit te nodigen in onze voetbalkelder, waar we goals, culthelden en meer van dat alles bespreken.”

Aan het programma zelf verandert niet veel. De bekende FC Afkicken-gasten schuiven weer aan, met enkele nieuwe gezichten. De eerste uitzending is vrijdag.