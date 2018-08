’Richard Gere (68) wordt weer vader’

Richard Gere heeft al een 18-jarige zoon uit zijn huwelijk met Carey Lowell. Alejandra heeft een 5-jarig zoontje met haar ex Govin Friedland. Gere en Silva zijn sinds 2015 samen en in april getrouwd. Hun liefde wordt nu dus ook nog bezegeld met een kindje.

ABC meldt dat het nog niet duidelijk is of ze van plan zijn de baby in Amerika of Spanje ter wereld te brengen. Hoewel de twee nu samenwonen in New York, is Alejandra nog steeds vaak in Spanje te vinden. Het is onbekend hoe lang Silva al zwanger is.

Het koppel heeft de zwangerschap nog niet bevestigd.