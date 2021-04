Bed-In-fotograaf Govert de Roos geëmotioneerd door lintje: ’Een complete verrassing!’

De Roos werd geëerd vanwege zijn ’lange succesvolle, internationale carrière’ en omdat hij zich al jarenlang als vrijwilliger inzet voor diverse goede doelen. Onder anderen actrice Angela Schijf, theater- en televisiemaker Maurice Wijnen en curator Sidney Brandeis hebben de fotograaf voorgedragen.

„Dit komt als een complete verrassing”, vertelt De Roos geëmotioneerd. „Ik dacht dat ik een meeting had voor een expositie en opeens werd ik naar burgemeester Femke Halsema geleid. Toen pas begon er wat te dagen. Maar er ging zo veel emotie door me heen dat ik er nog steeds van moet bijkomen. Ik ben trots en enorm vereerd dat mij dit is overkomen. Ik houd van de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.”

„Ik dacht dat ik een meeting had voor een expositie en opeens werd ik naar burgemeester Femke Halsema geleid.” Ⓒ HH/ANP

Glamourfotografie

Govert de Roos is al decennialang een begrip in de Nederlandse fotografie. Zijn foto’s van Beatle John Lennon en zijn kersverse echtgenote Yoko Ono, die in het Amsterdamse Hilton-hotel een zogenaamde Bed-In hielden als protestactie tegen de Vietnamoorlog, gingen in 1969 de hele wereld over.

De Amsterdammer was sinds de jaren tachtig de vaste fotograaf van onder anderen André Hazes, Rob de Nijs en Patricia Paay, maar ook internationale sterren als Michael Jackson en Arnold Schwarzenegger bezochten regelmatig zijn studio in de Jordaan.

De Roos wordt door velen gezien als een van de grondleggers van de Nederlandse glamourfotografie. Maurice Wijnen: „Door zijn manier van fotograferen liet hij Nederland anders kijken naar glamour en sterren. Hij bracht het naar een internationaal niveau.”