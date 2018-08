Roxeanne Hazes maakt zich klaar voor tour

Roxeanne Hazes Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Sinds de geboorte van baby Fender staat het leven van Roxeanne Hazes geheel in het teken van haar gezin. Je zou bijna vergeten dat ze behalve moeder, ook nog zangeres is. Bijna, want ook Roxeannes zwangerschapsverlof loopt een keer op zijn einde. In november staat ze weer op het podium.