Claudia de Breij doet een ’Dotannetje’

„Oh mijn god, ik zit in een vliegtuig en ik moet dit gewoon met jullie delen”, schrijft ze op Instagram. „Er zit dus een man naast mij die naar mijn album luistert! Ik denk niet dat hij weet wie ik ben. OMG hij luistert dus echt mijn complete album.”

Haar volgers hadden al snel door dat het waarschijnlijk een grap van Claudia was. „Whahahahahaha! Dotan, kom als de sodemieter uit Claudia de Breij”, schrijft iemand. En inderdaad, ondanks dat de passagier naast haar écht naar het album luistert, bleek ze toch niet helemaal eerlijk.

„Of misschien, heel misschien, is de man die naast mij zit mijn vader. We nemen mijn ouders mee naar New York en zij willen heel graag dat mijn album Alles is Goed is de playlist van KLM blijft staan. Ze zijn ervan overtuigd dat het helpt als zij er heel de vlucht naar luisteren.”