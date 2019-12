Hiervoor voelen Schzwarzenegger (72) en Eastwood (89) zich nog niet te oud

„Noem een meer iconisch duo. Ik wacht”, schreef Schwarzenegger erbij. De twee heren blijven actief, niet alleen op sportief gebied, maar ook wat betreft hun acteercarrière. „In de toekomst zal ik mijn rollen moeten aanpassen aan mijn leeftijd”, liet Schwarzenegger in 2011 al weten in een interview met Hollywood Reporter, waarbij hij zijn vriend als voorbeeld aanhaalde. „Clint Eastwood heeft dat ook gedaan. Extreme gevechten of schieten kan niet meer. Ik wil uitgedaagd worden als acteur en ik denk dat ik die uitdaging aankan.”

Ook Clint Eastwood piekert er niet over te stoppen, zo vertelde hij onlangs in de Ellen DeGeneres Show. Recentelijk regisseerde hij nog de films Sully, The 15:17 to Paris en American Sniper. Op 31 mei wordt de acteur-regisseur 90.