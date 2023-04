Hilary Swank (48) moeder geworden van een tweeling

„Het was niet makkelijk. Maar jongen (en meisje!) wat was het het waard”, schrijft Swank op Instagram bij een foto waarop ze haar pasgeboren baby’s vasthoudt terwijl ze naar de ondergaande zon staart. De actrice wenst haar volgers tegelijkertijd een vrolijk Pasen en stelt dat ze het bericht vanuit de hemel heeft gestuurd.

Swank maakte in oktober bekend dat ze in verwachting was van een tweeling. „Dit is iets waar ik al heel lang op wacht: ik word moeder”, zei Swank destijds in het Amerikaanse tv-programma Good Morning America. „En niet van eentje, maar van twee kinderen”, aldus de actrice die erbij zei dat ze het nieuws „niet kon geloven.”

Swank is sinds 2016 samen met producer Philip Schneider. In 2018 trouwde het stel.