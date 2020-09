Buddy Vedder altijd op zoek naar spanning

Buddy Vedder: „Toen Murder ballad naar Nederland werd gehaald en ik hoorde wie mijn tegenspelers zouden worden, wist ik dat ik dit moest doen.” Ⓒ Foto Roy Beusker

Buddy Vedder (26) keert sinds lange tijd terug in het theater. Vanaf half september vertolkt hij de rol van Michael in de off-Broadway-productie Murder ballad. „Het voelt zo goed om weer op het toneel te staan, hoewel ik best op mijn tenen moet lopen in deze productie”, geeft de presentator/acteur toe.