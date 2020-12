Premium TV

Temptation Island: vuurwerk tussen de lakens

Wat een trieste taferelen in Temptation Island: love or leave, zo vlak voor de jaarwisseling. Jaydi zet haar vriend Sonny na drie jaar aan de kant middels een videoboodschap. Nu vindt ze dat ze vrij is haar connectie met single Ricky verder te verdiepen. En hoe. Terwijl haar kersverse ex compleet in...