Worstelen met de liefde

Haar debuutroman uit 2007 veroorzaakte ophef en rumoer. In Probeer het mortuarium beschreef Eva Maria Staal (een pseudoniem) een wereld die ze heel goed kende: die van de wapenhandel.

Een vrouw die in deze business werkzaam was geweest werd in de literaire wereld ondenkbaar geacht. Toch was de roman, die belangrijke prijzen won, op de werkelijkheid gebaseerd. Nu ligt De vondeling in de boekhandel, waarin Staal over de liefde schrijft.

Staal begint haar roman met het sterfbed van een vader die zijn enige dochter Agnes niet meer herkent. Dat is traumatisch voor de vijftiger die altijd zijn lieveling dacht te zijn geweest. Maar ergens, denkt ze, is het in hun gezamenlijke verleden misgegaan.

Razzia

Sterven dwingt tot reflectie, dus dat is wat de hoofdpersoon vervolgens doet. Waar werd de band beschadigd en waarom? Vader blijkt getraumatiseerd door de razzia van Rotterdam. Met een joodse vriend werd hij in 1944 weggevoerd en door de Duitsers voor een onmogelijke keuze gesteld. Een gebeurtenis die hem vormde tot wie hij werd.

Tegelijkertijd ontvangt Agnes onvoorwaardelijke liefde van haar adoptiekind Lima, inmiddels twintiger, die ze als te vondeling gelegd baby’tje met haar echtgenoot van destijds uit China haalde.

Agnes wil - eist bijna - liefde van haar vader, maar kon de vanwege de eenkindpolitiek te vondeling gelegde Lima, aanvankelijk niet in haar hart sluiten. ‘Ik hield niet van haar,’ spreekt ze hardop uit. Maar ze besloot wel voor het kindje te zorgen, voor haar te vechten toen ze ziek werd. Het ontbreken van een bloedband bleek uiteindelijk geen belemmering voor een diepe band.

De vondeling is een vaardig gecomponeerde roman over hoe mensen worstelen met keuzes in het leven, over afgewezen worden en weer opkrabbelen, over de maakbaarheid van de liefde en de afwezigheid daarvan. Staal beschrijft daarover als een pro: intelligent, onopgesmukt en oprecht.

Lies Schut