Piet Paulusma blij: thuis in zijn weerkamer!

„Het gaat fantastisch”, laat hij weten aan Shownieuws. „Zondag heb ik zelfs tweeënhalf kilometer gelopen en dat ging voortreffelijk. Maar ik moet aansterken en dat ga ik lekker thuis doen.”

Dat aansterken is wel nodig, laat hij weten. „Je hebt een behoorlijke aanslag op je lichaam gekregen en ik heb echt behoorlijk wat pijn gehad. Je krijgt wel wat te verduren. Ik ben er van geschrokken.” Nog steeds moet hij het onderzoek afwachten naar de oorzaak van de plotseline verstopping van zijn dikke darm, de reden dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Toch is hij op dit moment blij dat hij weer thuis is, en zijn weerkamer in Harlingen weer inkan.