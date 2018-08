ABC: ’Tweet Roseanne was niet eerste incident’

De actrice werd de laan uitgestuurd na een racistische tweet over Valerie Jarrett, een oud-medewerker van president Obama die ze met een aap vergeleek. „De beslissing was inderdaad erg snel genomen. Ik moet zeggen dat het fijn was dat het zo duidelijk voor iedereen was, dat het niet veel discussie opriep”, vertelt Dungey in Deadline. „We wisten wat we wilden doen en we deden het. Wij hadden al meerdere incidenten met Roseanne gehad en zeker deze tweet ging de grens over. Voor ons was het een gevoel van: genoeg is genoeg, we moeten nu iets doen.”

Het excuus waarmee Roseanne de enorme commotie rond de tweet de kop wilde indrukken, vond geen weerklank. Ze beweerde dat ze dacht dat ’de bitch blank was’ en dat haar opmerkingen sloegen op ’de deal met Iran’. Dungey laat weten dat ze de excuses niet geloofwaardig vond. „We wisten dat ze de show oprecht prioriteit wilde geven, maar ook dat ze in het verleden erg uitgesproken is geweest. We hebben in meerdere gesprekken laten weten dat de focus op de show moest liggen en dat andere zaken dat niet moesten overschaduwen. Dus dit was een laatste kans. Bovendien was haar tweet zo flagrant, dat we hoe dan ook actie hadden moeten ondernemen.”

Ze heeft er geen moment spijt van gehad, maar betreurde alleen het feit dat ook anderen de dupe werden van het stoppen van de show. Daarom is Dungey blij dat de rest van de cast en de meerderheid van de crew door kan gaan met de spin-off van de show, The Conners.