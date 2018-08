Barbie is vastberaden: ’Leven zonder drugs’

„Ik ben er nog lang niet”, erkent Barbie in gesprek met Shownieuws. „Daarom ga ik zestien weken naar Schotland toe, maar eerst ben ik hier nog met Jeff.” Ze begrijpt best dat ze veel vragen krijgt over haar tweede poging zichzelf van het leven te beroven. „Mensen vragen: hoe hoe kun je zoiets doen terwijl je kinderen hebt. Ja, ik weet het niet, er zit gewoon teveel in je hoofd, laat ik het zo zeggen. Het is allemaal triest.”

Woensdag onthulde Privé dat Samantha de Jong alweer uit de afkickkliniek is gegooid, waar ze nog maar net was opgenomen. Toch is ze vast van plan dit keer wel van haar drugsverslaving af te komen. „Die tweede kans ga ik nu echt aangrijpen, want hoe het nu gaat, gaat het gewoon niet. Ik heb gewoon teveel meegemaakt in mijn leven wat ik nooit een plekje heb kunnen geven.”

Wanneer haar vriend Jeffrey Lake het leven beschrijft dat hij voor haar ziet, zonder gedoe, voegt Barbie daar zelf aan toe: „Zonder zelfmoordpogingen, want daar ben ik nu ook wel een beetje klaar mee. We kijken nu weer naar het heden en niet meer naar het verleden.”