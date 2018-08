Moddergooien Brad en Angelina gaat verder

Eerder op de dag reageerde het juridische team van de acteur op aantijgingen van het kamp van Angelina dat hij sinds hun breuk in september 2016 amper heeft bijgedragen aan het onderhoud van hun zes kinderen. Advocaat Lance Spiegel diende documenten in waaruit blijkt dat Brad 8 miljoen dollar aan Angelina heeft geleend voor de aankoop van een huis, en voor 1,3 miljoen dollar aan rekeningen voor het gezin heeft betaald.

Rente

In een verklaring aan People benadrukt Angelina’s raadsvrouw Samantha Bley DeJean dat een lening geen alimentatie is. Brad koos er volgens haar voor het huis dat de familie deelde niet te verlaten, waarop Angelina hem heeft gevraagd te helpen met een nieuw huis voor haar en hun kinderen. „In plaats daarvan bood hij Angelina een lening aan, waar hij haar rente voor rekent.” Ze noemt het „misleidend en onjuist” dat het team van Brad nu doet alsof de lening een vorm van alimentatie is.

De advocate schrijft verder: „Normaal gesproken betaalt een welgestelde vader de kosten voor zijn kinderen vrijwillig en is er geen reden om naar de rechter te stappen. Alimentatie is niet optioneel in Californië.”

Brad en Angelina gingen in september 2016 uit elkaar, maar zijn nog altijd niet gescheiden. Ze hebben zes kinderen samen: zoons Maddox (17), Pax (14) en Knox (10) en dochters Zahara (13), Shiloh (12) en Vivienne (10).