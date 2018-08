Zomer brengt Estelle geen nieuwe liefde

„Maar”, vertelt ze PRIVÉ, „het is weer allemaal gedoe om níks! De man die op die foto’s op het strand gewoon gezellig een arm om me heen slaat, hoort bij een vriendengroep die ik al jaren ken en die ik elk jaar tijdens mijn vakantie zie. Ik heb gewoon één leuke middag met ze gehad en nu zijn ze alweer weg. Het zijn Italianen die ik ook wel in Londen tref waar ze veel zijn, maar een relatie? Welnee, daar is geen sprake van!”

Nieuwe man

De zomer brengt haar dus geen nieuwe liefde.

Estelle: „Ik zou het best leuk vinden als er weer iemand op mijn pad kwam, maar nee, er is eigenlijk al heel lang geen nieuwe man in mijn leven.”

Alweer zes jaar geleden beheerste Estelle een zomer lang het nieuws door haar scheiding van RUUD GULLIT en de tumultueuze relatie die zij had met BADR HARI.