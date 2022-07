BZV-boer Hans woont samen met Annette

Aan de makers van het Kro-Ncrv-programma laten ze weten met volle teugen te genieten van hun leven samen: „We vinden het heerlijk om samen te eten, op de boerderij bezig te zijn en bij elkaar te zijn.”

In het programma was destijds te zien dat Annette al vrij zeker van haar zaak was toen ze boer Hans op tv zag. „Wauw! Wat is Hans een zorgzaam en puur mens die zijn emoties durft te laten zien. Dat raakte me enorm en liet me niet meer los”, aldus Annette. En tijdens de citytrip liet de Brabander er ook geen gras over groeien. Hij was toen al overtuigd. „Ik heb mijn Grietje gevonden.”