Donny Roelvink en Jody Bernal in Expeditie Robinson

De zender maakt binnenkort bekend welke castleden - in totaal veertien BN'ers en zeven onbekende Nederlanders - er nog meer moeten zien te overleven op een eiland. Het zevende en laatste lid van Kamp Zuid wordt op 30 augustus bekendgemaakt tijdens de fandag van het tv-programma.

Expeditie Robinson is vanaf 6 september om 20.30 uur te zien bij RTL 5, de exclusieve voorpremière van de eerste aflevering valt in aanwezigheid van presentatoren Nicolette Kluijver en Dennis Weening te bekijken in Pathé Utrecht Leidsche Rijn.

Eerder werd er al gesuggereerd dat Bas Muijs de overlevingsstrijd is aangegaan, nadat er op zijn Instagramaccount een foto van hem verscheen met een behoorlijke baard en hij een lange vakantie had, maar tot nu toe is het nog niet bekend of dat daadwerkelijk zo is.