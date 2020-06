Sander Schimmelpenninck: ’Rol presentator Op1 ligt mij toch niet’

Lag hij vooraf aan zijn presentatorschap nog in de clinch met Jort Kelder, die hem waarschuwde deze rol niet te licht op te vatten, nu moet Schimmelpenninck schoorvoetend bekennen dat de rol hem inderdaad niet helemaal past. Het presenteren van de talkshow op de publieke omroep is in elk geval niet wat hij ervan verwacht had.

Waar hem vooraf beloofd was dat hij zichzelf kon zijn en best wat gekleurd mocht zijn qua mening, blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. „Dan merk je dat je toch eigenlijk wordt gedwongen in een klassieke presentatorrol: ik moet gewoon autocue lezen en vragen stellen, en het netjes verdelen tussen Welmoed en mij. En dat vind ik wel moeilijk, want dat is eigenlijk niet wat ik voor ogen had.”

Grote muil

Eerder sprak Schimmelpenninck bij Privé TV ook al zijn twijfels uit over zijn presentatorschap. Het is volgens hem dan ook ’geen geheim’ dat hij nog ’worstelt’ met zijn rol,waarvan hij nu het gevoel heeft dat hij ’er een beetje ingekletst’ is. „ Ik bedoel: daar was ik zelf bij – maar mijn zorg was natuurlijk wel: ga ik wel als meningmannetje met mijn profiel, met mijn kleuring, mijn grote muil wel passen in dat presentatorschap? En toen werd natuurlijk gezegd: ja joh, vinden we leuk. En het is een duopresentatie, dus de een kan best een beetje gekleurd zijn, als een soort van tafelgast bijna, en de ander kan veel meer presentator zijn.”

Op dit moment komen zijn kwaliteiten niet uit de verf, vindt Schimmelpenninck. Omdat ik vind dat mijn kwaliteiten – dat klinkt een beetje pretentieus om te zeggen –, waar ik goed in ben; het prikken, het doorvragen, ook het sturen met een beetje mening… Dat daar weinig ruimte voor is. Als ik een neutrale presentator moet spelen, dan is dat een rol die mij eigenlijk gewoon niet zo goed ligt.”

Slecht slapen

Sowieso blijkt het best pittig een talkshow in de avond te presenteren. „Daar moet ik vanmiddag weer heen. Nou ja, dan kom ik tussen 16.00 en 17.00 binnengewandeld, ik lees me in, niet altijd even goed, en dan ga je er zitten. En dan ga je naar huis, dan slaap je slecht, en dan is je vrije dag wel een beetje kut„, zegt hij.

Jort Kelder raadde zijn opvolger bij Quote destijds nog af de rol op zich te nemen. Hij zou hem geadviseerd hebben dat het ’een gedoe’ is. „Je hebt nu nog een maagdelijk imago. Ik zou het niet doen.”